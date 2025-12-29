نعت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، والدة الفنان هاني رمزي التي رحلت عن عالمنا اليوم الاثنين بعد صراع مع المرض.

نشرت إسعاد يونس صورة تجمع الفنان هاني رمزي بوالدته وأشقائه عبر حسابها على انستجرام وكتبت: " خالص التعازي لآل رمزي جميعا لرحيل الوالدة الكريمة، فليمنحها الرب الراحة الأبدية في جنة الخلد مع القديسين والشهداء ويمنحكم الصبر والقبول".

هاني رمزي يودع والدته

ودع الفنان هاني رمزي، والدته، بكلمات مؤثرة، ونشر عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، صورا له مع والدته الراحلة.

وكتب رمزي: "أمي سابتني وراحت السما، ست الحبايب وروح قلبي وأحن قلب عليا، مش عارف إزاي الأيام هتبقى عاملة إزاي من بعدك يا أمي، الله يرحمك يا أمي وينيح روحك يا حبيبتي".

أعمال ينتظر عرضها هاني رمزي قريبا

ينتظر الفنان هاني رمزي عرض مسلسله "بدون مقابل" والذي كان من المقرر عرضه خلال الفترة الماضية وتم تأجيله لحين إشعار آخر.

