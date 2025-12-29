مايا تهنىء والدها أشرف زكي في عيد ميلاده: كل سنة وأنت عظيم

بين الدهشة وعدم التصديق.. كيف علق أصدقاء ملك حسن على ارتدائها الحجاب؟

تصدر مؤدي أغاني المهرجانات أحمد دقدق، قوائم الأكثر رواجا في موقع فيسبوك، بعد وفاته أمس الأحد.

ورحل أحمد دقدق، عن عالمنا أمس الأحد، بعد صراع مع سرطان المخ.

من هو أحمد دقدق؟

- درس نظم معلومات

-بدأ في عام 2012، الاتجاه للغناء في الأفراح الشعبية.

- كون مع باسم فانكي ثنائي للغناء بطريقة المهرجانات في عام 2013.

- شارك في تأسيس فرقة الصواريخ، بعد وصول أعضائها إلى أربعة.

- ذاع صيت الفريق بعد نجاح مهرجان "لاء لاء".

- عرف الفريق طريق الشهرة، مع ارتفاع عدد مشاهدات أغانيهم، وفي مقدمتها "أخواتي"، التي حققت ما يزيد عن 524 مليون، و"قلبك بحر مالح" و حققت 211 مليون، و" سلامتك يا دماغي" وحققت 3 مليون و 200 ألف.

- شارك الراحل مع الفريق في تقديم آخر أغانيهم "حبة" وحققت 69 ألف مشاهدة.

مهرجان "أخواتي"