"أخواتي" أشهر أغانيه.. دقدق مؤدي أغاني المهرجانات يتصدر مواقع التواصل بعد رحيله

كتب : مصطفى حمزة

05:49 م 29/12/2025
    دقدق يغني
    دقدق

تصدر مؤدي أغاني المهرجانات أحمد دقدق، قوائم الأكثر رواجا في موقع فيسبوك، بعد وفاته أمس الأحد.

ورحل أحمد دقدق، عن عالمنا أمس الأحد، بعد صراع مع سرطان المخ.

من هو أحمد دقدق؟

- درس نظم معلومات

-بدأ في عام 2012، الاتجاه للغناء في الأفراح الشعبية.

- كون مع باسم فانكي ثنائي للغناء بطريقة المهرجانات في عام 2013.

- شارك في تأسيس فرقة الصواريخ، بعد وصول أعضائها إلى أربعة.

- ذاع صيت الفريق بعد نجاح مهرجان "لاء لاء".

- عرف الفريق طريق الشهرة، مع ارتفاع عدد مشاهدات أغانيهم، وفي مقدمتها "أخواتي"، التي حققت ما يزيد عن 524 مليون، و"قلبك بحر مالح" و حققت 211 مليون، و" سلامتك يا دماغي" وحققت 3 مليون و 200 ألف.

- شارك الراحل مع الفريق في تقديم آخر أغانيهم "حبة" وحققت 69 ألف مشاهدة.

مهرجان "أخواتي"

دقدق وفاة دقدق أغاني المهرجانات

