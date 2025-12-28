خطفت الفنانة عبير صبري الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها في نهاية عام 2025.

وظهرت عبير صبري باطلالة جريئة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وكتبت عبير صبري، تعليقًا على الصور: "يارب السنة الجديدة تبقى سعاده وخير لينا كلنا"، لترد عليها الفنانة آيتن عامر: "وفلوس يا عبير فلووووووس".

يذكر أن، عبير صبري تخوض دراما رمضان 2026 بمسلسل "البخت" بطولة عبير صبري وأحمد عبدالعزيز ونسرين أمين وحسين فهمي وأحمد وفيق وتأليف حسام موسى وإخراج معتز حسام.