عبير صبري لـ متابعيها: "يارب تبقى سنة سعيدة".. وآيتن عامر ترد: "وفلوس يا عبير"

كتب : معتز عباس

07:15 م 28/12/2025
خطفت الفنانة عبير صبري الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها في نهاية عام 2025.

وظهرت عبير صبري باطلالة جريئة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وكتبت عبير صبري، تعليقًا على الصور: "يارب السنة الجديدة تبقى سعاده وخير لينا كلنا"، لترد عليها الفنانة آيتن عامر: "وفلوس يا عبير فلووووووس".

يذكر أن، عبير صبري تخوض دراما رمضان 2026 بمسلسل "البخت" بطولة عبير صبري وأحمد عبدالعزيز ونسرين أمين وحسين فهمي وأحمد وفيق وتأليف حسام موسى وإخراج معتز حسام.

