صلاح عبدالله يهنئ المنتخب المصري بعد تأهله لدور الـ16 ببطولة كأس أمم أفريقيا

كتب : مروان الطيب

07:56 م 26/12/2025

الفنان الكبير صلاح عبدالله

هنأ الفنان الكبير صلاح عبدالله، المنتخب المصري بعد فوزه على منتخب جنوب أفريقيا في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة وانتهت بفوز المنتخب المصري بهدف مقابل لاشئ وتأهله لدور الـ 16.

وعلق صلاح عبدالله على فوز المنتخب المصري عبر حسابه على "X" وكتب: "واتحققت الأمنية بعد ماتش صعب قوي، ربنا يحقق كل أمانينا يا طيبين، تحيا مصر، تحيا مصر".

آخر أعمال صلاح عبدالله الفنية

شارك الفنان صلاح عبدالله بعدد من الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية منها مسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد، ومسلسل "شهادة معاملة أطفال" بطولة الفنان محمد هنيدي وعرضا ضمن موسم دراما رمضان 2025.

أعمال ينتظر عرضها صلاح عبدالله قريبا

يشارك صلاح عبدالله بفيلم "خلي بالك من زيزي" بطولة رانيا يوسف، مجدي كامل، سارة سلامة، تأليف حمدي يوسف، إخراج عادل الأعصر.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق، حول ثلاث فتيات يُطلب منهن القيام بمهمة وطنية لصالح الدولة، فيواجهن العديد من التحديات والمخاطر أثناء تنفيذ المهمة.

صلاح عبدالله يهنئ المنتخب المصري

الفنان صلاح عبدالله صلاح عبدالله يهنئ المنتخب المصري المنتخب المصري يتأهل لدور الـ16 بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 منتخب مصر يفوز على جنوب إفريقيا

