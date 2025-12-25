فاجأ المخرج محمد سامي زوجته الممثلة مي عمر أثناء تصويرها مسلسل "الست موناليزا" المقرر طرحه في موسم رمضان القادم 2026.

ونشر السيناريست محمد بشير، مؤلف مسلسل "الست موناليزا"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة تجمعه مع النجمة مي عمر والمخرج محمد سامي أثناء زيارته لها في لوكيشن تصوير العمل، وعلق عليها: "زيارة غالية أوي أوي".

يذكر أن الفنانة مي عمر بدأت في تصوير مسلسل "الست موناليزا" منذ بداية هذا الشهر، استعدادًا لعرضه ضمن سباق دراما رمضان 2026، ويشاركها العمل كلًا من أحمد مجدي، وفاء عامر، سوسن بدر، شيماء سيف، إنجي المقدم، محمود عزب، والمؤلف محمد سيد بشير.

