إعلان

أسعار البيض اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : آية محمد

11:11 ص 13/02/2026

أسعار البيض

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تباينت أسعار كرتونة البيض، خلال تعاملات اليوم الجمعة 13-2-2026، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 140.89 جنيه، بتراجع 5.59 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 147.12 جنيه، بزيادة 1.96 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار البيض كرتونة البيض البلدي سعر البيض

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رمضان 2026.. شيرين عادل: محمد إمام أصر على تنفيذ مشاهد خطرة في "الكينج"
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026.. شيرين عادل: محمد إمام أصر على تنفيذ مشاهد خطرة في "الكينج"
4 ملفات على مكتب وزير العمل الجديد أبرزها الحد الأدنى للأجور
أخبار مصر

4 ملفات على مكتب وزير العمل الجديد أبرزها الحد الأدنى للأجور
واشنطن تعزز تواجدها العسكري في الشرق الأوسط بحاملة طائرات ثانية
شئون عربية و دولية

واشنطن تعزز تواجدها العسكري في الشرق الأوسط بحاملة طائرات ثانية
أحمد رمزي يواصل تصوير "فخر الدلتا" استعدادا لعرضه في رمضان 2026
مسرح و تليفزيون

أحمد رمزي يواصل تصوير "فخر الدلتا" استعدادا لعرضه في رمضان 2026
"العربيات ولعت".. 5 وفيات و4 مصابين في حادث تصادم بطريق إدفو بأسوان
أخبار المحافظات

"العربيات ولعت".. 5 وفيات و4 مصابين في حادث تصادم بطريق إدفو بأسوان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة.. ماذا يعني للاقتصاد؟- ملف خاص
تحذيرات جوية عاجلة.. الأرصاد: زيادة شدة الرياح والأتربة خلال الساعات المقبلة و تدهور الرؤية الأفقية