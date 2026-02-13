رياح عاتية وأمواج مرتفعة.. إغلاق ميناء نويبع البحري بجنوب سيناء

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر غلق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث تتراوح شدة الرياح ما بين 22 إلى 25 عقدة جنوبية، وارتفاع الأمواج ما بين 3 إلى 4 أمتار، مع اضطراب شديد في حالة البحر.

وأكد البيان أنه تم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية على الوحدات الصغيرة والكبيرة، وذلك حفاظًا على سلامة الملاحة والأرواح.

وأصدر اللواء محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات مشددة إلى مديري الموانئ بضرورة اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، والتأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، مع المتابعة المستمرة للخريطة المناخية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية لضمان انتظام وسلامة حركة الملاحة.

كما شدد رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر على تفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة أي مخاطر محتملة، ومنع الأنشطة البحرية مؤقتًا لحين استقرار الأحوال الجوية، حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.