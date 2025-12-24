كتب - معتز عباس:

تصوير / أحمد مسعد:

توافد نجوم الفن على عزاء الماكيير الراحل محمد عبدالمجيد والد الفنان الشاب أحمد عبدالمجيد، والذي رحل عن عالمنا أمس الثلاثاء.

قدم واجب العزاء لأسرة الماكيير الراحل، الفنانة تارا عماد، النجم أحمد السقا، الفنان مصطفى منصور وخطيبته هايدي رفعت، الفنان خالد أنور،الفنان احمد داوود، الفنان نور النبوي، الفنان وليد فواز، الفنان صبري فواز، وغيرهم.

وأعلن الفنان الشاب أحمد عبدالحميد وفاة والده الماكيير محمد عبد الحميد بعد صراع مع المرض، وشيعت الجنازة من مسجد الشرطة أمس الثلاثاء.

يُعد محمد عبد الحميد من أبرز خبراء المكياج في السينما والدراما، وشارك في عدد من الأعمال الهامة، من بينها: كابوريا، زوجة رجل مهم، الإرهاب، ألف ليلة وليلة، ضمير أبلة حكمت، وآيس كريم في جليم، الفيل الأزرق.