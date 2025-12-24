إعلان

بينهم"السقا ومالك وداوود".. 25 صورة لنجوم الفن في عزاء الماكيير محمد عبد الحميد

كتب : معتز عباس

08:26 م 24/12/2025
    مريم الخشت في عزاء محمد عبدالحميد (1)
    احمد السقا يصل عزاء محمد عبدالحميد
    أحمد داود يصل عزاء محمد عبدالمجيد في الشيخ زايد
    أحمد داود يصل عزاء محمد عبدالمجيد
    وليد فواز في عزاء محمد عبدالمجيد (1)
    احمد مالك يصل عزاء محمد عبدالحميد (1)
    تارا عماد تقدم واجب العزاء في محمد عبدالحميد
    ايمي سالم تقدم العزاء في محمد عبدالمجيد
    تارا عماد تصل عزاء محمد عبدالحميد
    ايمي سالم تصل عزاء محمد عبدالمجيد
    الفنان احمد كشك (2)
    خالد انور يصل عزء محمد عبدالمجيد (1)
    خالد انور يصل عزء محمد عبدالمجيد (2)
    وليد فواز في عزاء محمد عبدالمجيد (2)
    صبري فواز في عزاء محمد عبدالمجيد
    أحمد داود يصل عزاء محمد عبدالمجيد في الشيخ زايد
    وليد فواز في عزاء محمد عبدالمجيد (2)
    نور النبوي يصل عزاء محمد عبدالمجيد في مسجد الشرطة
    وئام مجدي تصل عزاء محمد عبدالحميد (2)
    مصطفى منصور وخطيبته في عزاء محمد عبدالمجيد
    مريم الخشت في عزاء محمد عبدالحميد (2)
    مصطفى منصور وخطيبته هايدي رفعت في عزاء محمد عبدالمجيد (1)
    صبري فواز في عزاء محمد عبدالمجيد
    سارة الشامي تصل عزاء محمد عبدالمجيد

كتب - معتز عباس:

تصوير / أحمد مسعد:

توافد نجوم الفن على عزاء الماكيير الراحل محمد عبدالمجيد والد الفنان الشاب أحمد عبدالمجيد، والذي رحل عن عالمنا أمس الثلاثاء.

قدم واجب العزاء لأسرة الماكيير الراحل، الفنانة تارا عماد، النجم أحمد السقا، الفنان مصطفى منصور وخطيبته هايدي رفعت، الفنان خالد أنور،الفنان احمد داوود، الفنان نور النبوي، الفنان وليد فواز، الفنان صبري فواز، وغيرهم.

وأعلن الفنان الشاب أحمد عبدالحميد وفاة والده الماكيير محمد عبد الحميد بعد صراع مع المرض، وشيعت الجنازة من مسجد الشرطة أمس الثلاثاء.

يُعد محمد عبد الحميد من أبرز خبراء المكياج في السينما والدراما، وشارك في عدد من الأعمال الهامة، من بينها: كابوريا، زوجة رجل مهم، الإرهاب، ألف ليلة وليلة، ضمير أبلة حكمت، وآيس كريم في جليم، الفيل الأزرق.

عزاء الماكيير الراحل محمد عبدالمجيد نجوم الفن أحمد عبدالمجيد تارا عماد أحمد السقا خالد أنور احمد داوود مسجد الشرطة

