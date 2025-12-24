أصدرت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان الدكتور أشرف زكي، بيانًا جاء فيه معاقبة من تسبب في واقعة تصوير الفنانة ريهام عبد الغفور، وأوضحت النقابة بأنه سيتم تفريغ الكاميرات لتحديد هوية من تسبب في الواقعة، وسيتم تقديم طلب للنيابة ويتوجه الموضوع للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء في بيان النقابة: "أعلنت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي عن أول تحرك رسمي لها عقب واقعة تصوير الفنانة ريهام عبد الغفور داخل إحدى دور العرض السينمائي، وطالبت النقابة بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالسينما وقاعة العرض، بهدف تحديد هوية الأشخاص الذين تواجدوا أمام المقعد الخاص بها، والذين قاموا بتصويرها بشكل غير مهني أو قانوني".

وأكدت النقابة أنها ستتقدم بهذا الطلب رسميًا إلى النيابة المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسؤولين عن الواقعة والمشاركين بها، مشددة على أن ما حدث لن يتم التهاون فيه تحت أي ظرف، ومؤكدة في الوقت نفسه استمرارها في متابعة القضية وكافة تداعياتها حتى نهايتها القانونية".

وتداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للفنانة ريهام عبد الغفور أثناء حضورها العرض الخاص لفيلم "خريطة رأس السنة" بشكل مسيء.

وردت الفنانة ريهام عبد الغفور عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك": "كان يوم أسود لما بقي في تليفونات بكاميرات، أدت الفرصة لشوية كائنات تتغذى على أهداف رخيصة".

