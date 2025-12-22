دينا الشربيني تصل العرض الخاص لفيلم طلقني

سميرة سعيد تنشر صورًا من مشاركتها في افتتاح كأس أمم أفريقيا بالمغرب

كتب - معتز عباس:

تصوير / إسلام فاروق:

وصلت منذ قليل الفنانة دينا الشربيني العرض الخاص لفيلم "طلقني" من داخل إحدى السينمات الشهيرة بمنطقة الشيخ زايد في مدينة 6 أكتوبر.

ظهرت دينا بإطلالة جريئة مرتدية فستان قصير وجاكت شتوي، وحرصت على التقاط الصور التذكارية على الريد كاربت وتوجيه التحية للجمهور والمصورين.

أبطال وصناع فيلم "طلقني"

فيلم طلقني بطولة كريم محمود عبدالعزيز، دينا الشربيني،بيومي فؤاد، باسم سمرة، محمد محمود، حنان سليمان، حاتم صلاح، محمود حافظ، مصطفى أبو سريع، دنيا سامي، شريف حسني، عابد عناني وأوتاكا، ومن إخراج خالد مرعي وتأليف أيمن بهجت قمر.

تدور أحداث فيلم طلقني حول توتر العلاقة بين الزوجين كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني والتي انتهت بالطلاق، لكن الزوج يواجه أزمة مالية حادّة تدفعه إلى طلب مساعدة طليقته لإنقاذه من السجن، فيخوضان معًا رحلة مليئة بالتحديات والمواقف الطريفة.

ومن المقرر عرض فيلم "طلقني" يوم 24 ديسمبر في جميع السينمات.

