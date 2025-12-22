إعلان

محمود حميدة يصل عزاء سمية الألفي في مسجد عمر مكرم.. صور

كتب : معتز عباس

08:46 م 22/12/2025
كتب - معتز عباس:

تصوير / هاني رجب:

وصل النجم محمود حميدة عزاء الفنانة سمية الألفي، والمقام في مسجد عمر مكرم.

حرص الفنان أحمد الفيشاوي وشقيقه عمر على استقبال المعزيّن من نجوم الفن والأصدقاء وأفراد من الأسرة.

خلال العزاء ظهرت ملامح الحزن والصدمة على وجه الفنان أحمد الفيشاوي، متأثرا برحيل والدته، وجمعه لقاء مؤثر مع شقيقه عمر، وهو يقبل رأس شقيقه و يواسيه، حزنًا على وفاة والدتهما الراحلة سمية الألفي.

حضر العزاء عدد من نجوم الفن، أبرزهم باسم سمرة، أحمد السقا، صبري فواز، عمرو يوسف وكندة علوش، دنيا سمير غانم، شيرين، خالد النبوي، محمد علي رزق، وغيرهم من نجوم الفن.

