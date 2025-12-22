محمود حميدة يصل عزاء سمية الألفي في مسجد عمر مكرم.. صور

كتب- مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

حرص الفنان خالد النبوي على حضور عزاء الفنانة سمية الألفي، المُقام الآن في مسجد عمر مكرم.

ظهر النبوي وهو يقدم واجب العزاء، وقام بمواساة أحمد الفيشاوي الذي لم يتمكن من تمالك دموعه حزنا على فراق والدته.

ظهر الفيشاوي متأثرا برحيل والدته فور وصوله العزاء، وجمعه لقاء مؤثر مع شقيقه عمر وسط مواساة الموجودين حولهما.

وكان في مقدمة المتواجدين في العزاء شقيقه عمر فاروق الفيشاوي، وظهر وهو يستقبل المعزين، وسط تأثره برحيل والدته.

وشهد العزاء حضور عدد من نجوم الوسط الفني: الفنان أحمد السقا والفنان باسم سمرة، الفنانة شيرين، الفنان صبري فواز، الفنان محمد علي رزق الذين ظهروا وهم يواسون الفنان أحمد الفيشاوي.

رحيل سمية الألفي

رحلت عن عالمنا صباح السبت 20 ديسمبر الجاري، الفنانة الكبيرة سمية الألفي بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز الـ 72 عاما.

وتم تشييع الجثمان من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين وسط حضور نجوم الفن هم بسمة وأشرف زكي ومحمود حميدة ومنير مكرم وعفاف رشاد والإعلامي رامي رضوان".

