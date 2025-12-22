طفلة تقدم العزاء لـ أحمد الفيشاوي في وفاة والدته سمية الألفي

محمد رمضان ينشر صور وفيديوهات من استعدادات حفل"لاديفانس أرينا" في باريس

تصوير / هاني رجب:

أقيم مساء اليوم الإثنين، عزاء الفنانة سمية الألفي، في مسجد عمر مكرم، بحضور أحمد فاروق الفيشاوي وشقيقه عمر وأفراد من الأسرة والأصدقاء.

وظهرت الطفلة وهي رفقة الفنان أحمد الفيشاوي أثناء استقباله المعزيّن، من نجوم الفن والأصدقاء.

حضر العزاء باسم سمرة أحمد السقا، صبري خليل، عمرو يوسف وكندة علوش، دنيا سمير غانم، شيرين، خالد النبوي، محمد علي رزق، صابرين، أميرة العايدي، وغيرهم من نجوم الفن.

