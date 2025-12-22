محمود حميدة يصل عزاء سمية الألفي في مسجد عمر مكرم.. صور

تصوير- هاني رجب:

حرص نجوم الوسط الفني على حضور عزاء الفنانة الراحلة سمية الألفي، المُقام مساء اليوم الاثنين بمسجد عمر مكرم.

وكان من أبرز الحضور الفنان أحمد السقا والفنان باسم سمرة، وظهرا وهما يواسيان الفنان أحمد الفيشاوي.

ووصل الفنان أحمد الفيشاوي منذ قليل عزاء والدته، وظهر وهو يستقبل المعزين، وبدا متأثرا برحيل والدته التي غاب عن جنازتها بسبب تواجده خارج البلاد.

وفور وصول أحمد الفيشاوي عزاء والدته، جمعه لقاء مؤثر بشقيقه عمر، إذ ظهرا وهما يحتضنان بعضهما البعض حزنا على فراق والدتهما، وسط مواساة المتواجدين.

رحيل سمية الألفي

رحلت عن عالمنا صباح السبت 20 ديسمبر الجاري، الفنانة الكبيرة سمية الألفي بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز الـ 72 عاما.

وتم تشييع الجثمان من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين وسط حضور نجوم الفن: بسمة وأشرف زكي ومحمود حميدة ومنير مكرم وعفاف رشاد والإعلامي رامي رضوان.

