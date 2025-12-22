إعلان

أحمد السقا وباسم سمرة يصلان عزاء سمية الألفي

كتب : مروان الطيب

07:13 م 22/12/2025
    أحمد الفيشاوي في عزء والدته
    أحمد الفيشاوي في عزاء والدته الراحلة سمية الألفي
    أحمد الفيشاوي في عزاء والدته بمسجد عمر مكرم
    أحمد الفيشاوي في عزاء والدته وسط تأثره برحيلها
    أحمد الفيشاوي في مسجد عمر مكرم
    أحمد الفيشاوي متأثرا برحيل والدته
    أحمد الفيشاوي يستقبل الوافدين على عزاء والدته
    أحمد الفيشاوي مع الوافدين في عزاء والدته
    الفنان أحمد الفيشاوي في عزاء والدته
    الفنان أحمد الفيشاوي
    النجم أحمد الفيشاوي
    أحمد الفيشاوي يصل عزاء والدته
    عزاء الفنانة سمية الألفي
    أحمد الفيشاوي وباسم سمرة
    باسم سمرة
    عمر فاروق الفيشاوي_35

تصوير- هاني رجب:

حرص نجوم الوسط الفني على حضور عزاء الفنانة الراحلة سمية الألفي، المُقام مساء اليوم الاثنين بمسجد عمر مكرم.

وكان من أبرز الحضور الفنان أحمد السقا والفنان باسم سمرة، وظهرا وهما يواسيان الفنان أحمد الفيشاوي.

ووصل الفنان أحمد الفيشاوي منذ قليل عزاء والدته، وظهر وهو يستقبل المعزين، وبدا متأثرا برحيل والدته التي غاب عن جنازتها بسبب تواجده خارج البلاد.

وفور وصول أحمد الفيشاوي عزاء والدته، جمعه لقاء مؤثر بشقيقه عمر، إذ ظهرا وهما يحتضنان بعضهما البعض حزنا على فراق والدتهما، وسط مواساة المتواجدين.

رحيل سمية الألفي

رحلت عن عالمنا صباح السبت 20 ديسمبر الجاري، الفنانة الكبيرة سمية الألفي بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز الـ 72 عاما.

وتم تشييع الجثمان من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين وسط حضور نجوم الفن: بسمة وأشرف زكي ومحمود حميدة ومنير مكرم وعفاف رشاد والإعلامي رامي رضوان.

