بعد إصابته في حادث سير .. تفاصيل حالة عازف العود هشام عصام

كتب : مصطفى حمزة

01:46 م 22/12/2025

هشام عصام

يخضع عازف العود والمؤلف الموسيقي هشام عصام، للعلاج في العناية المركزة بإحدى المستشفيات، في منطقة المنيل، بعد الإصابات التي تعرض لها إثر حادث سير الأسبوع الماضي.

وكشف مصدر مقرب من هشام عصام، تطورات حالته الصحية في تصريح خاص لـ"مصراوي"، وقال: "هشام في حاجة للدعوات بالشفاء، إلا أن حالته غير مستقرة وحرجة، وتحت الملاحظة في العناية المركزة، بمستشفى الزهيري في المنيل، والوعي مش قد كده ".

وتابع: "هشام خضع لجراحة عاجلة بعد الحادث، وتم استئصال جزء من الأمعاء و الطحال، وينتظر الأطباء إستقرار حالته، لأنه يحتاج جراحة أخرى في الساق، دعواتكم له بالشفاء العاجل".

وبدأ المؤلف الموسيقي هشام عصام، مشواره مع الموسيقار الراحل عبده داغر، قبل أن يصبح من أبرز عازفي العود، في مصر والعالم العربي، وأحيا حفلات "ريستال للعود" في الأوبرا، وساقية الصاوي ، والعديد من دول أوروبا، وأصدر ألبوم بعنوان "وتر وطير".

ويشارك هشام بالعزف على العود مع فرقة الفنان محمد منير، وأغاني نخبة من المطربين والمطربات، ومنهم عمرو دياب، وحمزة نمرة.

هشام عصام حادث سير منطقة المنيل

