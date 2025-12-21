"خلص الكلام".. محمد إمام يدعم صناع فيلم الست والفنان محمد صبحي

وجه النجم محمد إمام رسالة دعم لصناع فيلم "الست" والفنان القدير محمد صبحي، على خلفية التصريحات التي نشرت مؤخرًا حول العمل السينمائي.

وكتب محمد إمام عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "صناع فيلم الست هم من أشطر و أحرف الناس في صناعة السينما المصرية و ينافسوا الصناع العالميين حتى لو اختلفت الآراء على الفيلم".

وأضاف: "الفنان القدير محمد صبحي هو من أهم الفنانين اللي جم في الوطن العربي حتى لو اختلفت مع تصريحاته .. خلص الكلام، تحياتي للجميع".

تصريحات محمد صبحي

يذكر أن محمد صبحي وجه انتقادات لفيلم "الست" مؤخرًا، معترضًا على بعض المشاهد التي رأى أنها لا تليق بتاريخ وقيمة أم كلثوم.

وقال صبحي في تصريحاته عبر قناة الشمس: "الفيلم عظيم وعبقري وكل صناعه عباقرة، أنا معترض إني مخبيش بعض الأمور، لما يتقال بخليها تنهار ما هي بشر، طب ليه اخليها قليلة الأدب وتتخانق مع أبوها وتخسر أخوها، عملتوا فيلم يكرم أم كلثوم لكن بعض اللقطات كان لازم تختفي وليه أقول إنها بخيلة".

أحدث أعمال محمد إمام الفنية مسلسل الكينج

مسلسل "الكينج"، من بطولة الفنان محمد إمام، الفنانة حنان مطاوع، الفنان مصطفى خاطر ، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

شارك محمد إمام في موسم رمضان 2024، بتقديم بطولة مسلسل "كوبرا"، وضم، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبدالمغني، محمود البزاوي، أحمد عبدالحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسى، هشام إسماعيل، محسن منصور، وكزبرة وتأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج أحمد.

