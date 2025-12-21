رد الفنان أحمد العوضي على متابع وجه له تعليقا خلال البث المباشر الذي أجراه مساء أمس السبت عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك".

وكتب أحد المتابعين: "بحبك يا فنان، الأعلى أجرًا ومشاهدة، حبيب قلوبنا اللي مخليهم شايطين".

ليرد عليه العوضي قائلًا: "كل دول إخواتي، أنا بحبهم وبعشقهم، وبتغذى على حبهم".

يُذكر أن الفنان أحمد العوضي أثار جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، وتعرض لانتقادات حادة، بعد نشره فيديو بث مباشر عبر حسابه على "فيسبوك"، تحدث خلاله عن كونه الأعلى أجرًا في مصر.

وقال العوضي خلال البث: الحمد لله، بحسب جوجل، مسلسل فهد البطل الأعلى بحثًا في مصر سنة 2025، زي ما كان حق عرب الأعلى بحثًا في 2024 وكان رقم واحد في مصر، وكل اللي أنا فيه بفضل ربنا وبفضلكم، وأنا دلوقتي النجم الأعلى أجرًا في مصر، والأعلى مشاهدة، والأعلى مبيعًا".

ويواصل أحمد العوضي حاليًا تصوير مسلسله الجديد "علي كلاي"، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026، بمشاركة كل من درة، عصام السقا، يارا السكري، محمود البزاوي، تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.

