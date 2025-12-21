كتب - مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ وفاة الفنانة سمية الألفي، تعليق جديد من محمد صبحي بشأن فيلم "الست"، أول تعليق من حنان ترك بعد زفاف نجلها آدم، غياب أحمد الفيشاوي عن جنازة والدته، تطورات حالة عازف العود هشام عصام بعد إصابته في حادث سير، مظهر شاهين يدعو فريق "الست" للتبرع لصندوق "تحيا مصر" بأجورهم في الفيلم، وغيرها من الأخبار.