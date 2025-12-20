انهارت من البكاء بسبب فاروق الفيشاوي.. ماذا قالت سمية الألفي عنه قبل وفاتها؟

تصوير- إسلام فاروق:

أقيم مساء اليوم السبت، حفل توزيع جوائز الإعلامية آمال العمدة والمحاور مفيد فوزي في دورته الثانية هذا العام، بمقر نقابة الصحفيين، بحضور عدد كبير من النجوم والإعلاميين والشخصيات المؤثرة.

وشهد الحفل حضور نخبة من ألمع الأسماء منهم السيناريست عبد الرحيم كمال، الإعلامي أسامة منير، الإعلامي محمود سعد، الكاتب عمر طاهر، وآخرون.

قدمت الحفل الإعلامية حنان مفيد فوزى، بحضور عدد من القيادات والشخصيات البارزة في الوسطين الإعلامي والفني، وشملت الجوائز فئتين رئيسيتين، هما جوائز المحاور مفيد فوزى وجوائز آمال العمدة للتميّز.

وحصل على جائزة المحاور مفيد فوزي كلا من:

فاز الكاتب عمر طاهر بجائزة أفضل كاتب مقال، والكاتب الصحفى محمود مسلم بجائزة أفضل كاتب صحفى.

كما نال الإعلامى أسامة منير جائزة أفضل مذيع إذاعى، والإعلامية سناء منصور جائزة أفضل مذيعة تلفزيونية.

وحصل برنامج «اتفقنا» تقديم الإعلامية مريم أمين على جائزة أفضل برنامج إذاعي.

فيما فاز الإعلامى محمود سعد بجائزة أفضل مذيع تلفزيونى، ونال برنامج شريف عامر جائزة أفضل برنامج تلفزيونى، كما فاز السيناريست عبد الرحيم كمال بجائزة أفضل سيناريست.

حصد الفنان التشكيلي فريد فاضل جائزة أفضل فنان تشكيلى، ونال تامر مرتضى جائزة أفضل منتج، فيما حصلت شاهيناز العقاد على جائزة أفضل منتجة، وفاز طه جبريل بجائزة أفضل تغطية فنية.وفازت قناة CBC بجائزة أفضل قناة، وتسلمها خالد مرسى.

كما نال الفنان أمير كرارة جائزة الإبداع، فيما حصلت الفنانة وفاء عامر على جائزة الشخصية العامة.

وشملت قائمة جوائز آمال العمدة كلا ما يلي:

فازت شيماء السباعى بجائزة أفضل مذيعة إذاعية، وريهام السهلى بجائزة أفضل مذيعة تلفزيونية، ونازلى مدكور بجائزة أفضل فنانة تشكيلية، كما حصل السيناريست أيمن سلامة على جائزة أفضل سيناريست.

وفاز أحمد عبد العاطى بجائزة أفضل منتج، ومها سليم بجائزة أفضل منتجة، كما حصلت يارا أحمد على جائزة التميز في الإدارة التنفيذية للمهرجانات، ونال الفنان حسين فهمى جائزة الشخصية العامة، كما نال المصمم هانى البحيرى جائزة التميز، فيما حصل كل من معتز التونى وأحمد السقا على جوائز التميز.

وتأتى جوائز آمال العمدة الإعلامية والمحاور مفيد فوزى فى إطار دعم النماذج الجادة والمؤثرة فى المشهد الإعلامى والفنى، وتسليط الضوء على أصحاب التجارب المتميزة في مختلف مجالات العمل الإعلامي والفني.

