في العناية المركزة.. تطورات حالة عازف العود هشام عصام بعد إصابته في حادث سير

كتب : مصطفى حمزة

04:03 م 20/12/2025

عازف العود والمؤلف الموسيقي هشام عصام

كتب- مصطفى حمزة:

يخضع عازف العود والمؤلف الموسيقي هشام عصام، للمتابعة والعلاج في العناية المركزة بأحد المستشفيات، إثر تعرضه لحادث سير.

وتحدث نادر محمد، المدير الفني لفرقة الفنان محمد منير في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قائلا: "صديقنا الفنان هشام عصام، عمل حادثة كبيرة، وحاليا يخضع للمتابعة والعلاج في العناية المركزة بمستشفي الزهيري في المنيل".

ويعد المؤلف الموسيقي هشام عصام من أبرز عازفي العود، وقدم حفلاته في الأوبرا ، والعديد من دول أوروبا.

وأصدر هشام عصام، ألبوم بعنوان "وتر وطير"، وشارك بالعزف على العود مع فرقة الفنان محمد منير، و أغاني نخبة من المطربين والمطربات، ومنهم عمرو دياب، وحمزة نمرة.

