هيفاء وهبي تحتفي بزيارة بابا الفاتيكان للبنان

احتفلت الفنانة هيفاء وهبي بزبارة البابا ليو الرابع عشر بابا الفاتيكان للبنان، الذي شهد تجمهر الآلاف من المواطنين وسط تواجده داخل موكب مهيب.

أعادت هيفاء وهبي نشر مقطع فيديو من كواليس زيارة بابا الفاتيكان إلى لبنان عبر خاصية الاستوري على انستجرام.

اخر حفلات هيفاء وهبي

أحيت هيفاء وهبي حفلا غنائيا مؤخرا ضمن فعاليات مهرجان واو في الرياض، وشهد الحفل حضور جماهيري ضخم، وقدمت باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل محبيها.

كما احتفلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بنجاح حفلها الذي أقيم مؤخرا في عمان وسط حضور جماهيري كبير.

ونشرت هيفاء صور من كواليس الحفل عبر حسابها على انستجرام، وظهرت مرتدية فستان أحمر جريء بفتحة ساق وتفاعلت مع جمهورها ومحبيها على المسرح.

أعمال تنتظر عرضها هيفاء وهبي قريبا

تشارك الفنانة هيفاء وهبي بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "أرض جهنم"، تدور الأحداث في فترة التسعينات، حيث يعيش شاب حياة متوسطة ويواجه تحديات مالية مختلفة، لكن تتغير حياته بالكامل عندما يظهر له شخص يستغل التكنولوجيا الحديثة لجلب المال، وتتوالى الأحداث.

ويشاركها البطولة مجموعة من نجوم السينما المصرية هم عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عبير صبري، تأليف عمرو عام، سيناريو وحوار شروق أشرف، إخراج وليد محي.

