أصدر الفنان سامح حسين بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، نفى فيه الأنباء المتداولة حول تعيينه عضوًا بهيئة التدريس بجامعة حلوان.

وقال سامح حسين في بيانه: "تشرفت بحضور حوار مفتوح وممتع مع طلاب جامعة حلوان، وهي الجامعة التي تخرجت منها في قسم علوم المسرح بكلية الآداب - بعد حصولي على ليسانس الحقوق جامعة عين شمس - واستمتعت بهذا اليوم الجميل، ثم فوجئت بجدل داِئر حول تعييني عضوًا بهيئة التدريس، وحرصًا على حق سيادتكم في المعرفة، واحترامًا لجميع الآراء، أحب أن أوضح"

وتابع: "لم يتم تعييني عضوًا بهيئة تدريس جامعة حلوان، ولم يُعرَض عليّ الأمر من الأساس، فالسلك الأكاديمي له قواعده الراسخة، كما أن تخصصي يجعلني أحترم تخصصات غيري وأدعم أن يُسنَد التدريس الجامعي دائمًا للمتخصصين".

واستكمل: "في حديث مع د. السيد قنديل رئيس جامعة حلوان قبل اللقاء، تطرق الأمر إلى أساليب التدريس الحديثة التي يكون فيها للمدربين والممارسين والخبراء دور كبير في المشاركة في التعليم، إضافة إلى الاستفادة من وسائل الاتصال الحديثة في إيصال المعلومة للطلاب، وسُئِلت عن استعدادي للمشاركة، كمدرب، وفي مجال تخصصي. وأبديت استعدادًا وقبولًا لأي شيء يجعلني أساعد طلاب جامعتي وأي طالب في نطاق تخصصي.

وأضاف: تربينا على "مسرحة المناهج"، وتخصصي هو "المسرح"، وحقق برنامجي الأخير نجاحًا كبيرًا بفضل الله على منصات السوشيال ميديا، وهو ما جعل الحديث يتطرق إلى تقديم "قضايا مجتمعية" من خلال المسرح، أو من خلال مناقشات مع متخصصين عبر بودكاست أو عبر منصة (حلوان بلس) وهي منصة جامعتي الإلكترونية التي حققت نجاحًا كبيرًا، والتي دُعيت لتقديم محتوى عليها مرتبط بالقضايا المجتمعية التي يتم تدريسها في مادة، ولم يكن بمقدوري التأخر عن القيام بهذا الدور، بل وطَلبت أن يشاركني ويوجهني أستاذ أكاديمي، وتم التوافق على إرسال المفردات وعقد اجتماعات مع أساتذة أفاضل بخصوص هذا الأمر.

واختتم سامح حسين حديثه قائلا: "أخيرًا، أحترم كل الآراء، وأحترم التخصص، وأحترم نفسي بعدم التدخل في تخصص غيري، لكني في الوقت نفسه، أدعم أي جهد لتقديم التعليم الجامعي بشكل مختلف وأكثر اقترابًا من مفردات هذا الجيل، وأشكر جامعتي الحبيبة على إعطائي هذا الشرف، كما سأظل دائمًا أدعم بلدي في مجالي وتخصصي بمنتهى الإخلاص والمحبة".

اقرأ أيضًا:

بعد رسالة طليقها.. ماريتا الحلاني في تتصدر تريند محرك البحث جوجل

تأجيل محاكمة سعد لمجرد وهيئة الدفاع تتمسك بالبراءة في قضية الاعتداء الجنسي

ماذا قالت فجر السعيد عن قصة كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني؟

سمية الخشاب عن شائعة زيادة وزنها: "دا جمال رباني"

بعد أزمة صحية استمرت شهرين.. غادة إبراهيم: "الدكتور صدمني"