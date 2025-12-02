حلت الفنانة ماريتا الحلاني، ابنة الفنان عاصي الحلاني، ضيفة في بودكاست "عندي سؤال" تقديم محمد قيس، وتحدثت لأول مرة عن أسباب طلاقها من المنتج كميل أبي خليل.

وقالت ماريتا: "زعلت لأنه محدش بيتجوز عشان يطلق، وأنا لا أشجع على الطلاق، لكن هناك مشاكل لا يمكن حلها، ولم نتفق، وكان هذا القرار الأنسب لي، شخصيًا لم أفكر أبدًا بالمجتمع وما يقوله، فكرت فقط بسعادتي وراحتي، الناس تعتبر الطلاق فشلًا في الحياة الزوجية، لكن أنا فكرت بما هو الأفضل لي".

وتابعت: "مررنا بظروف صعبة، والقرار لا يتخذ من يوم وليلة. الحياة الزوجية تحتاج جهدًا ومسؤولية كبيرة، وهي شراكة مدى الحياة، وأي زوجين يواجهون صعوبات الطلاق ليس أول حل يختارونه، لكن هناك أشياء لا يمكن تصحيحها. أنا أؤمن بالقدر، وهذا قدري".

وتصدر اسم الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني مؤخرًا تريند محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد أن نشر طليقها منشورًا غامضًا عبر حسابه على إنستجرام، جاء فيه: "حين سكت أهل الحق عن الباطل، توهم أهل الباطل أنهم على حق".

اقرأ أيضًا:

بعد رسالة طليقها.. ماريتا الحلاني في تتصدر تريند محرك البحث جوجل

تأجيل محاكمة سعد لمجرد وهيئة الدفاع تتمسك بالبراءة في قضية الاعتداء الجنسي

ماذا قالت فجر السعيد عن قصة كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني؟