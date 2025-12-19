تصوير- هاني رجب:

شهد حفل توزيع جوائز وشوشة، الذي يقام مساء اليوم الجمعة، العديد من التكريمات لعدد من أبرز نجوم الفن والإعلاميين.

وتضمنت قائمة التكريمات "النجمة الكبيرة نيللي، الفنان القدير رشوان توفيق، والإعلامية هالة سرحان.

وظهر الفنان رشوان توفيق متكئا على ذراع الفنان أحمد السقا الذي حرص على الحضور والمشاركة في مراسم التكريم.

وحرص عدد كبير من النجوم والإعلاميين والشخصيات المؤثرة على حضور حفل توزيع جوائز وشوشة هم الفنان أشرف عبد الباقي، الإعلامية آية عبد الرحمن، النجمة نيللي، الفنان أحمد العوضي، الإعلامية دعاء عامر، الفنان الكبير رشوان توفيق، الفنانة عبير صبري، الإعلامية هالة سرحان، الفنان علي الحجار، الفنان عصام السقا، الفنان باسم سمرة، الفنان طه دسوقي، الفنان مصطفى غريب، الفنان أحمد عبد الوهاب والتقطوا العديد من الصور التذكارية على الريد كاربت.

يحتفي مهرجان وشوشة بالنجوم الذين تألقوا طوال العام سواء في السينما أو الدراما التلفزيونية أو بالبرامج الحوارية، وحققت أعمالهم نجاحا جماهيريا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة.

