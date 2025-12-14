نجوم الفن يدعمون محمد صلاح في أزمته مع ليفربول

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على دعم قائد منتخب مصر محمد صلاح في أزمته مع ناديه ليفربول الإنجليزي.

نشر برنامج "ET بالعربي" مقطع فيديو عبر صفحته على انستجرام، ظهر خلاله عدد من النجوم وهم يرسلون رسائل دعم للنجم العالمي محمد صلاح، هم الفنان حسن الرداد، الفنان شريف رمزي، الفنانة نيللي كريم الإعلامي باسم يوسف، الإعلامي محمود سعد.

وقال حسن الرداد: "بتابع ليفربول عشان صلاح واحنا بنشجع محمد صلاح مش النادي نفسه، ولو راح أي نادي تاني هنشجع النادي اللي بيلعب فيه".

الفنان شريف رمزي: "احنا اللي هيجي جمب صلاح هنطلع نقفل أوروبا بالكامل، المصريين شجعوا ليفربول عشان صلاح، وليفربول وانجلترا بشكل عام استفادت من صلاح، واللي عمله متملش من للعيبة بقالهم سنين مخدوش الدعم والتشجيع ده

النجمة نيللي كريم: "مصر كلها والوطن العربي كله بيعشق محمد صلاح، وبنقوله مهما حصل احنا بنحبك

الإعلامي باسم يوسف:"أحسن موهبة خرجت من مصر، موهبة عالمية محدش عمل ارقامه لا في مصر ولا أفريقيا، من أيام نجريج لحد ما طلع قصة نجاح مصرية عربية".

الإعلامي محمود سعد: "فاكهة العرب وانا مش خايف عليه، لاعيبة الكرة دايما يبقى في أيام فيها تألق وازدهار، وايام نلاقي هبوط نتيجة مدرب مختلف او الفريق نفسه فيه مشاكل، صلاح لسه صغير وهيدينا سنين وسنين وهيساعدنا كلنا كعرب".

