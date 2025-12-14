عبلة كامل: "معنديش صفحة على الفيسبوك ومش هيبقى عندي لحد ما أقابل وجه كريم"

إعداد- مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

هاجر السراج

كشفت الفنانة هاجر السراج عن وجودها في مدينة تبليسي عاصمة جورجيا ونشرت صورا من رحلتها عبر خاصية الاستوري على حسابها انستجرام.

ظهرت هاجر السراج وهي تستمتع بالأجواء الشتوية واحتفالات الكريسماس هناك، إذ ظهرت بعدد من الأماكن العامة، والتقطت العديد من الصور التذكارية.

مي عز الدين

نشرت الفنانة مي عز الدين صورة جديدة لها على انستجرام، وذلك من أحدث ظهور على السوشيال ميديا.

ظهرت مي في الصورة داخل سيارتها مرتدية إطلالة كاجوال شبابية خطفت بها الأنظار وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

كندة علوش

كشفت الفنانة كندة علوش عن وجودها في محافظة أسوان رفقة زوجها الفنان عمرو يوسف وعدد من الأصدقاء.

نشرت كندة صور من كواليس رحلتها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها في أجواء رومانسية مع زوجها عمرو يوسف أثناء وجودهما على متن أحد المراكب وسط النيل.

يوسف الشريف

كشف الفنان يوسف الشريف عن البوسترات الدعائية لمسلسله الجديد "فن الحرب" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

نشر يوسف الشريف البوسترات عبر صفحته على "انستجرام" وكتب: "يارب يبقى خير دعواتكم".

عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبري صور جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها من كواليس مسلسلها "البخت" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.