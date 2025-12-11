إعلان

مهرجان القاهرة السينمائي يكشف موعد دورته الـ47

كتب : سهيلة أسامة

04:59 م 11/12/2025

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي موعد انعقاد دورته الـ47.

وجاء في بيان المهرجان: "يسعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، أن يعلن عن موعد دورته الـ47، والتي ستقام في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026.

وأضاف: "يتقدّم رئيس المهرجان، الفنان حسين فهمي، بالشكر لوزارة الثقافة المصرية، وعلى رأسها الوزير الدكتور أحمد فؤاد هنو، وجميع الرعاة والشركاء الاستراتيجيين وصنّاع السينما على دعمهم وثقتهم بالمهرجان، نتطلع لتجربة سينمائية جديدة نصنعها معًا في نوفمبر 2026".

اقرأ أيضًا:

حرمانها من بناتها أحدثها.. شائعات طاردت شيرين عبدالوهاب في 2025

محمد صبحي يتصدر تريند محرك البحث "جوجل"

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حسين فهمي وزارة الثقافة المصرية الدكتور أحمد فؤاد هنو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

نقيب البيطريين ينصح المواطنين: "اوعى تقول للجزار عايز حتة لحمة حمراء"
ساويرس: تنمية مهارات الشباب يرفع رواتبهم لـ15 ألف جنيه وهو الحد الأدنى للمعيشة
لا ننكر.. توضيح مهم من الصحة بشأن ارتفاع الإصابات التنفسية
بعد تأثيرها على قبرص واليونان.. هل تتأثر مصر بـ"العاصفة بايرون"؟