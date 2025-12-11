مهرجان القاهرة السينمائي يكشف موعد دورته الـ47

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي موعد انعقاد دورته الـ47.

وجاء في بيان المهرجان: "يسعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، أن يعلن عن موعد دورته الـ47، والتي ستقام في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026.

وأضاف: "يتقدّم رئيس المهرجان، الفنان حسين فهمي، بالشكر لوزارة الثقافة المصرية، وعلى رأسها الوزير الدكتور أحمد فؤاد هنو، وجميع الرعاة والشركاء الاستراتيجيين وصنّاع السينما على دعمهم وثقتهم بالمهرجان، نتطلع لتجربة سينمائية جديدة نصنعها معًا في نوفمبر 2026".

