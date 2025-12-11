شارك الفنان حسن الرداد جمهوره صورة جديدة جمعته بالفنانة الأوكرانية أولجا كوريلنكو، وذلك خلال مشاركته في فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

ونشر الرداد الصورة عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "سعيد جدًا بلقاء صديقتي العزيزة أولجا.. أحب روحكِ الرائعة والمبهجة".

ولاقت الصورة تفاعلًا واسعًا من الجمهور، حيث انهالت التعليقات الطريفة التي ربطت بين ظهوره مع أولجا ورد فعل زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، وجاءت أبرز التعليقات: "إيمي كده هتزعل"، "الصفحة اتهكرت ولا إيه"، "صورة عالمية"، "يا ابن اللعيبة"، "شكله فيه مشروع عالمي جاي"، "إيمي فين؟ الحقي جوزك"، "هقول لإيمي يا حسن".

يُذكر أن الفنان حسن الرداد كان قد حرص مؤخرًا على دعم محمد صلاح لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، بعد أزمته الأخيرة مع المدير الفني آرني سلوت.

ونشر صورة جمعته بـ صلاح عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وكتب: "كل الدعم لك يا صلاح.. صنعت تاريخًا عالميًا لا يستطيع أحد إنكاره، وعدت بالبطولات لليفربول."

