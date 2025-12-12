الأمم المتحدة: يجب وقف إطلاق النار في السودان بشكل فوري

ندد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، بالهجمات على المدنيين في السودان مشددًا على ضرورة الامتثال للقانون الدولي.

وقال فرحان حق، في تصريحات إعلامية اليوم الجمعة، إنه يجب وقف إطلاق النار في السودان بشكل فوري واستعادة الحوار.

وطالب نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بوقف تصدير الأسلحة التي تؤجج النزاع في السودان، مؤكدًا استعدادهم للمساعدة في وضع خطة من أجل السلام بالسودان.

ودعا نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، المجتمع الدولي إلى مواصلة إدخال المساعدات لقطاع غزة وإعادة إصلاح مرافق الصرف الصحي والمياه.

وأكد حق، أن العائلات في غزة تعاني في مجال التدفئة بسبب انعدام الغاز والكهرباء، لافتًا إلى أن مليون و300 ألف شخص لا يزالون في حاجة لمرافق أفضل.

وأشار نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن إسرائيل ترفض إدخال الخيام والمنازل المتنقلة والعاملين الإنسانيين إلى قطاع غزة.