إعلان

الأمم المتحدة: يجب وقف إطلاق النار في السودان بشكل فوري

كتب-عبدالله محمود:

08:59 م 12/12/2025

فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ندد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، بالهجمات على المدنيين في السودان مشددًا على ضرورة الامتثال للقانون الدولي.

وقال فرحان حق، في تصريحات إعلامية اليوم الجمعة، إنه يجب وقف إطلاق النار في السودان بشكل فوري واستعادة الحوار.

وطالب نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بوقف تصدير الأسلحة التي تؤجج النزاع في السودان، مؤكدًا استعدادهم للمساعدة في وضع خطة من أجل السلام بالسودان.

ودعا نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، المجتمع الدولي إلى مواصلة إدخال المساعدات لقطاع غزة وإعادة إصلاح مرافق الصرف الصحي والمياه.

وأكد حق، أن العائلات في غزة تعاني في مجال التدفئة بسبب انعدام الغاز والكهرباء، لافتًا إلى أن مليون و300 ألف شخص لا يزالون في حاجة لمرافق أفضل.

وأشار نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن إسرائيل ترفض إدخال الخيام والمنازل المتنقلة والعاملين الإنسانيين إلى قطاع غزة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فرحان حق وقف إطلاق النار في السودان الهجمات على المدنيين في السودان النزاع في السودان

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي و إنبي في منافسات بطولة كأس عاصمة مصر
سد النهضة.. خبير يكشف عن تراجع منسوب المياه بحوض المفيض
بعد انفجار إمبابة.. "تاون جاس" تكشف أسباب تسرب الغاز وتحذر المواطنين
تغييرات واسعة.. وزير التربية يعتمد حركة تنقلات جديدة داخل الوزارة