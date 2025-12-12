إعلان

خبير سياسي: مصر ترفض أي وجود أجنبي في غزة.. وتدعو لإدارتها من لجنة تكنوقراط

كتب : حسن مرسي

08:35 م 12/12/2025

الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية

أكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن مصر تواصل ضغوطها الدبلوماسية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 في هذا التوقيت الحساس.

وقال سلامة خلال مداخلة مع "إكسترا نيوز"، إن القاهرة تلتزم بموقفها الثابت الداعي لالتزام إسرائيل الكامل باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في شرم الشيخ.

وأضاف سلامة، أن المرحلة الثانية من أي خطة سلام تتضمن قضايا شائكة مثل تشكيل قوة دولية ونزع سلاح الفصائل وسحب القوات الإسرائيلية.

وأوضح سلامة أن المماطلة الإسرائيلية والعدوان المستمر يؤديان إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة.

وأشار الخبير السياسي إلى أن تصريحات وزير الخارجية برفض أي وجود أجنبي في غزة تؤكد موقف مصر الثابت تجاه وحدة الارض الفلسطينية.

وتطرق إلى التحديات العملية حول تشكيل "قوة الاستقرار الدولية"، مؤكدًا أن صلاحياتها وتكوينها يحددان مدى فعاليتها في التعامل مع الواقع المعقد.

واستكمل: إدارة القطاع يجب أن تكون تحت إشراف لجنة تكنوقراط محايدة لضمان دور فعال للفلسطينيين.

وأكد سلامة أن مصر لا تزال تواصل جهودها السياسية والإنسانية لدعم الحقوق الفلسطينية ووقف المعاناة في قطاع غزة.

