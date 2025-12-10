إعلان

20 صورة| عمرو دياب يشعل الأجواء بحفل ضخم في أبوظبي

كتب : نوران أسامة

03:50 م 10/12/2025
أحيا الفنان عمرو دياب، مساء أمس الثلاثاء، حفلاً غنائيًا كبيرًا داخل قصر الإمارات في أبوظبي، وذلك لصالح إحدى شركات العقارات الكبرى.

وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا واسعًا، حيث قدم دياب مجموعة من أغنياته الشهيرة التي أشعلت الأجواء، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي ردد الكلمات معه من بداية الحفل وحتى ختامه.

وقدم عمرو دياب خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه من بينها: "اللوك الجديد"، "يا أنا يا لأ"، "رايقة"، "بابا"، وغيرها.

يذكر أن عمرو دياب أحيا الجمعة الماضية، حفلاً غنائيًا ضخمًا في جزيرة المها بالدوحة – قطر، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل ملحوظ.

