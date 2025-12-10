نشر الفنان تامر حسني مقطع فيديو ظهر فيه الفنان حاتم صلاح مع زوجته من كواليس تحضيرات حلقته مع الإعلامية إسعاد يونس "صاحبة السعادة".

وشارك حسني الفيديو عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "مليون مبروك ليك إنت وعروستك يا حبيبي يا حاتم يا نجم المستقبل".

ورد حاتم صلاح على التهنئة من خلال إعادة نشر المقطع، وكتب: "الواحد مش عارف يرد يقول إيه، حقيقي فرحتنا من قلبنا، سلامتك ألف سلامة، في عز تعبك مش بيفوتك حاجة، الله يبارك فيك يا نجم الجيل، ودايمًا يا رب طلتك في أي مكان بتزيده بهجة وسعادة، ربنا يسعدك ويحميك، بحبك جدًا".

يذكر أن حاتم صلاح ظهر مع زوجته ضيوف في برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس، ولاقت الحلقة تفاعلًا كبيرًا من الجمهور.

