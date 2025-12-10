إعلان

تامر حسني يهنئ حاتم صلاح بزفافه.. والأخير: "في عز تعبك مش بيفوتك حاجة"

كتب : سهيلة أسامة

03:29 م 10/12/2025

تامر حسني

نشر الفنان تامر حسني مقطع فيديو ظهر فيه الفنان حاتم صلاح مع زوجته من كواليس تحضيرات حلقته مع الإعلامية إسعاد يونس "صاحبة السعادة".

وشارك حسني الفيديو عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "مليون مبروك ليك إنت وعروستك يا حبيبي يا حاتم يا نجم المستقبل".

ورد حاتم صلاح على التهنئة من خلال إعادة نشر المقطع، وكتب: "الواحد مش عارف يرد يقول إيه، حقيقي فرحتنا من قلبنا، سلامتك ألف سلامة، في عز تعبك مش بيفوتك حاجة، الله يبارك فيك يا نجم الجيل، ودايمًا يا رب طلتك في أي مكان بتزيده بهجة وسعادة، ربنا يسعدك ويحميك، بحبك جدًا".

يذكر أن حاتم صلاح ظهر مع زوجته ضيوف في برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس، ولاقت الحلقة تفاعلًا كبيرًا من الجمهور.

حاتم صلاح على إنستجرام

