نشوى مصطفى عن شائعة وفاتها: "أنا في بيتنا بشرب سحلب ولابسة لكلوك"

كتب- مروان الطيب:

09:55 م 01/12/2025

نشوى مصطفى

خرجت الفنانة نشوى مصطفى عن صمتها وردت على تداول رواد مواقع التواصل عدة شائعات منها وفاتها، وأخرى تتعلق بوجود مشكلة مع إحدى الزميلات.

وكتبت نشوى مصطفى عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": "الناس اللى بتاكل عيش من الإشاعات -يعنى مرة إشاعة إني اتوفيت ومرة اشاعة إني اتخانقت مع زميلة فاشتمتها فاقبضو عليا علشان شتمتها وسجنوني في عنبر الخطرين".

وأضافت: "آسفة في اللي هقوله بس أي حد بيألف اشاعات أنتم ناس مش محترمين بجد، بطمن كل الناس اللي بتحبني أنا في بيتنا بشرب سحلب ولابسة لكلوك وهقوم أصلي العشاء وأدعي على الناس اللي مش محترمين بتوع الإشاعات".

وأنهت حديثها قائلة: "والفيديو اللى بظهر فيه وأنا ابني ساندني ده يوم وفاة زوجي الله يرحمه منكم لله قلبتو عليا المواجع".

أخر أعمال نشوى مصطفى الفنية

كانت آخر مشاركات نشوى مصطفى في الدراما التلفزيونية بمسلسل "سيد الناس" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل حول جارحي الذي تنقلب حياته بعد وفاة والده، حيث يجد نفسه أمام مفتاح غامض وثروة ضخمة وماضٍ مظلم، محاطًا بخصوم وأعداء لا يرحمون، ويتوجب عليه أن يخوض العديد من الصراعات المحفوفة بالمخاطر لحماية عائلته وإرثه.

وشارك ببطولة المسلسل، الفنان عمرو سعد، أحمد زاهر، إلهام شاهين، خالد الصاوي، تأليف وإخراج محمد سامي.

نشوى مصطفى شائعات وفاة الفنانين

