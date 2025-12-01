إعلان

عبير صبري تستقبل ديسمبر بجلسة تصوير..ودينا فؤاد تعلق (صور)

كتب : هاني صابر

04:48 م 01/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    عبير صبري تستعرض جمالها
  • عرض 4 صورة
    عبير صبري
  • عرض 4 صورة
    عبير صبري تستقبل شهر ديسمبر بإطلالة أنيقة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت الفنانة عبير صبري، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة أنيقة لها بأحدث ظهور.

ونشرت عبير، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أول ديسمبر.. يا رب أجمل الأقدار".

وتفاعلت الفنانة دينا فؤاد مع إطلالتها، وعلقت: "قمر". فيما جاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الفستان تحفة عليكي، جمالك يا بيرو، إيه العسل ده، أحلى واحدة في ديسمبر".

يذكر أن، عبير صبري تخوض دراما رمضان 2026 بمسلسل "البخت" من بطولة أحمد عبدالعزيز ونسرين أمين وحسين فهمي وأحمد وفيق وتأليف حسام موسى وإخراج معتز حسام، والمقرر عرضه على قناة أبو ظبي.

عبير صبري جلسة تصوير دينا فؤاد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"28 لاعبا".. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا
مصدر: تقسيم تذكرة أتوبيسات النقل العام يشمل الأتوبيسات المكيفة
هل الوقت مناسب للاستثمار في الذهب؟ خبراء وتجار يجيبون
تفاصيل قرار تجزئة تذكرة أتوبيسات النقل العام بالقاهرة
تكلفة الكيلو 47 قرشًا.. تعريفة سيارة "كيوت" بديل التوك توك في الجيزة
بعد رفع الحد التأميني.. ما هي قيمة الزيادة في المعاشات ومتى التطبيق؟
إيديكس 2025.. مصر تبدأ رسميًا تصنيع أجزاء من مقاتلة "رافال" محليًا- صورة