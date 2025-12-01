بعد تأكيده وجود مؤامرة ضده.. تفويض مصطفى كامل لاتخاذ إجراءات قانونية ضد

شاركت الفنانة عبير صبري، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة أنيقة لها بأحدث ظهور.

ونشرت عبير، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أول ديسمبر.. يا رب أجمل الأقدار".

وتفاعلت الفنانة دينا فؤاد مع إطلالتها، وعلقت: "قمر". فيما جاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الفستان تحفة عليكي، جمالك يا بيرو، إيه العسل ده، أحلى واحدة في ديسمبر".

يذكر أن، عبير صبري تخوض دراما رمضان 2026 بمسلسل "البخت" من بطولة أحمد عبدالعزيز ونسرين أمين وحسين فهمي وأحمد وفيق وتأليف حسام موسى وإخراج معتز حسام، والمقرر عرضه على قناة أبو ظبي.