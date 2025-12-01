إعلان

قبل ساعات من إقامته.. أنغام تكشف عن مفاجأة بشأن حفلها بالأهرامات

كتب : مصطفى حمزة

04:38 م 01/12/2025

أنغام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت المطربة أنغام، عن مفاجأة بشأن حفلها المقام في بانوراما الأهرامات، مساء اليوم الإثنين الموافق 1 ديسمبر

وكشفت أنغام، عبر صفحاتها في مواقع التواصل، عن المفاجأة، وكتبت: "حفلة الأهرامات هتكون لايڤ على يوتيوب، تقدروا تشوفوها النهاردة الساعة ١٠ مساءً".

وأعلنت الجهة المنظمة عن طرح تذاكر الحفل، للحجز إليكترونيا، وتتراوح أسعارها بين 2500، و 4500، و 6000، و 8000، و 10000، و 12000 جنيه.

وتقدم أنغام في الحفل باقة من أبرز أغانيها، ومنها: سيبتلي قلبي، ياريتك فاهمني، هو إنت مين، بمصاحبة أوركسترا بقيادة المايسترو هاني فرحات.

وأحيت أنغام قامت مؤخرا حفلين ضمن فعاليات مهرجان "ليلة عمر"، وتستعد لتقديم حفل في دبي أوبرا يوم 12 ديسمبر.

download

أنغام حفل أنغام بانوراما الأهرامات

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"28 لاعبا".. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا
مصدر: تقسيم تذكرة أتوبيسات النقل العام يشمل الأتوبيسات المكيفة
هل الوقت مناسب للاستثمار في الذهب؟ خبراء وتجار يجيبون
تفاصيل قرار تجزئة تذكرة أتوبيسات النقل العام بالقاهرة
تكلفة الكيلو 47 قرشًا.. تعريفة سيارة "كيوت" بديل التوك توك في الجيزة
بعد رفع الحد التأميني.. ما هي قيمة الزيادة في المعاشات ومتى التطبيق؟
إيديكس 2025.. مصر تبدأ رسميًا تصنيع أجزاء من مقاتلة "رافال" محليًا- صورة