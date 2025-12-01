قبل ساعات من إقامته.. أنغام تكشف عن مفاجأة بشأن حفلها بالأهرامات

أعلنت المطربة أنغام، عن مفاجأة بشأن حفلها المقام في بانوراما الأهرامات، مساء اليوم الإثنين الموافق 1 ديسمبر

وكشفت أنغام، عبر صفحاتها في مواقع التواصل، عن المفاجأة، وكتبت: "حفلة الأهرامات هتكون لايڤ على يوتيوب، تقدروا تشوفوها النهاردة الساعة ١٠ مساءً".

وأعلنت الجهة المنظمة عن طرح تذاكر الحفل، للحجز إليكترونيا، وتتراوح أسعارها بين 2500، و 4500، و 6000، و 8000، و 10000، و 12000 جنيه.

وتقدم أنغام في الحفل باقة من أبرز أغانيها، ومنها: سيبتلي قلبي، ياريتك فاهمني، هو إنت مين، بمصاحبة أوركسترا بقيادة المايسترو هاني فرحات.

وأحيت أنغام قامت مؤخرا حفلين ضمن فعاليات مهرجان "ليلة عمر"، وتستعد لتقديم حفل في دبي أوبرا يوم 12 ديسمبر.