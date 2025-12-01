رحل عن عالمنا اليوم الإثنين، المخرج علي سيد الأهل، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز ٦٣ عاما

وكتب نجله محمد الأهل، عبر حسابه بموقع فيسبوك: "انتقل إلى رحمة الله والدي المخرج علي سيد الأهل، الرجاء الدعاء له بالمغفرة والرحمة".

ونعى نقيب السينمائيين المخرج علي سيد الأهل بعد معاناة مع المرض وأكد مسعد فودة بأن المخرج علي سيد الأهل أحد رموز العمل الفني وخدم التليفزيون والدراما كثيرا

ومن أبرز أعمال المخرج علي سيد الأهل، مسرحية "العصمة في إيد حماتي" عام ٢٠٠٠