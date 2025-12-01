إعلان

حسام حبيب يتصدر التريند بسبب شيراز اللبنانية

كتب : هاني صابر

04:08 م 01/12/2025

حسام حبيب وشيراز

تصدر المطرب حسام حبيب، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بسبب ما أثير حوله بشأن علاقته بالمطربة اللبنانية شيراز.

ونشرت شيراز، أمس الأحد، صورة حديثة تجمعها بالمطرب حسام حبيب داخل الاستديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بنطبخ شئ ما مختلف".

وكانت أنباء تم تداولها خلال الأيام الماضية بارتباط المطرب حسام حبيب بالمطربة شيراز، وذلك بعد انفصاله عن المطربة شيرين عبدالوهاب.

وخرج حسام حبيب بعد تداول صورته مع شيراز، لينفي حقيقة ارتباطه بها.

يذكر ان، آخر أعمال حسام حبيب أغنية "وجع الفراق" من فيلم "السلم والتعبان 2: لعب عيال" والتي تم طرحها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

حسام حبيب التريند شيراز اللبنانية

