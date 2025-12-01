دراما رمضان 2026.. هدى الإتربي تشارك بمسلسل "ست الحسن"

انضمت الفنانة هدى الإتربي، لأسرة مسلسل "ست الحسن" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026.

مسلسل "ست الحسن"اسم مبدئي للعمل، وتخوض بطولته الفنانة هند صبرى، ويعرض على شاشات المتحدة في رمضان، وهو قصة عباس أبو الحسن، وسيناريو وحوارعمرو الدالي وإخراج حسين المنباوي.

يذكر أن، هدى تنتظر عرض فيلم "بيج رامي" بطولة رامز جلال والمقرر طرحه قريبا بالسينمات. كما انضمت أيضا لفيلم" ١٠١ مطافي" بطولة محمد عبد الرحمن وأوس أوس وعبد الرحمن ظاظا وتأليف ضياء محمد وإخراج محمد أمين.