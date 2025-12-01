بوستر"طلقني" لـ دينا الشربيني وكريم يُثير الجدل.. كيف علق الجمهور؟

أثار بوستر فيلم"طلقني" للفنانة دينا الشربيني والفنان كريم محمود عبدالعزيز، حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرحه استعدادا لعرضه في السينمات قريبا.

ونشرت دينا الشربيني، البوستر الذي ظهرت فيه منفردة مع كريم محمود عبدالعزيز، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "فيلم طلقني ..قريبا".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ناجحه وقويه ومبهجة دايما، بإذن الله أعلى إيرادات بالسينما المصرية، بالتوفيق، أحلى دودو في الدنيا، البوستر تحفة وانتي تحفة، هتكسري الدنيا".

ومن بين التعليقات أيضا: "هيطلقك متخافيش، مقاطعة، طبعا هابط كالعادة، فيلم تأسس على خراب البيوت سيحقق الفشل".

ومن المقرر طرح فيلم "طلقني" بالسينمات يوم 24 ديسمبر الجاري، وتدور أحداثه حول توتر العلاقة بين الزوجين والتي انتهت بالطلاق، لكن الزوج (كريم محمود عبدالعزيز) يواجه أزمة مالية حادّة تدفعه إلى طلب مساعدة طليقته (دينا الشربيني) لإنقاذه من السجن، فيخوضان معًا رحلة مليئة بالتحديات والمواقف الطريفة.

الفيلم بطولة دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز، بيومي فؤاد، باسم سمرة، محمد محمود، حنان سليمان، حاتم صلاح، محمود حافظ، مصطفى أبو سريع، دنيا سامي، شريف حسني، عابد عناني وأوتاكا، ومن إخراج خالد مرعي وتأليف أيمن بهجت قمر.

