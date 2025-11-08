قدم الفنان محمد رمضان واجب العزاء في السيناريست أحمد عبدالله، بالعزاء الذي يقام مساء اليوم السبت بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

وعلى الرغم من مرور ساعات على رحيل والد الفنان محمد رمضان الذي رحل عن عالمنا أمس الجمعة، إلا أنه كان حريصا على الحضور وتقديم واجب العزاء وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن.

وشهد العزاء توافد عدد كبير من النجوم وصناع السينما المصرية الذين تعاونوا مع الراحل أحمد عبدالله طوال مسيرته الفنية، منهم المنتج أحمد السبكي، والفنان سيد رجب، الفنان بيومي فؤاد والفنان حسن الرداد، الفنان أشرف زكي، الفنان محمد أبو داود، الفنان علاء مرسي، الفنان حجاج عبد العظيم، الفنان أحمد ادم، الفنان صلاح عبدالله، الفنان صبري فواز، الفنان محمد هنيدي.

رحل السيناريست أحمد عبدالله عن عالمنا يوم الأربعاء الماضي، ونعته نقابة المهن السينمائية اعبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، وجاء في بيانها: "بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)، صدق الله العظيم. ينعي نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل السيناريست الكبير أحمد عبد الله".

وتابع البيان: "نُشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله، وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة، وللأسرة بالصبر والسلوان".

وكانت من أشهر أعماله السينمائية: "الفرح، يانا يا خالتي، المحكمة، الحرامي والعبيط، كبارية، صباحو كدب، قصة الحي الشعبي، لخمة رأس، عيال حبيبة، فول الصين العظيم، غبي منه فيه، اللمبي، ابن عز، 55 اسعاف، الناظر"، وغيرها من الأعمال الفنية الدرامية.