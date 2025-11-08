فستان جريء بفتحة ساق.. هيفاء وهبي تحتفل بنجاح حفلها في عمان

احتفلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بنجاح حفلها الذي أقيم أمس الجمعة في عمان وسط حضور جماهيري كبير.

نشرت هيفاء صور من كواليس الحفل عبر حسابها على انستجرام، وظهرت مرتدية فستان أحمر جريء بفتحة ساق وتفاعلت مع جمهورها ومحبيها على المسرح.

وكتبت هيفاء على الصور: "كل لقطة تحمل جزء من السحر، شكرا الأردن، شكرا على صوتكم ونشاطكم وقلوبكم".

أطلقت هيفاء وهبي مؤخرا، الجزء الأول من ألبومها الجديد "ميجا هيفا" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

ويضم الجزء الأول من ألبوم 6 أغاني وهي: "جاية من المستقبل، سوبر وومان، واحدة قادرة، من أول ماعرفتك، إحنا الشلة، توأم حياتي".

الألبوم سيطرح على 4 مراحل متتالية، كل مرحلة ستشمل 6 أغاني، تعاونت فيه مع أسماء بارزة في عالم المزيكا أبرزهم عزيز الشافعي، إيهاب عبد الواحد، تامر حسين، أحمد الموجي، بلال سرور، هاني ربيع، أحمد المالكي، وسليمان دميان.

