بعد رحيله.. 20 صورة للمؤلف أحمد عبدالله مع نجوم السينما المصرية

حالة من الصدمة عاشها الوسط الفني بعد إعلان وفاة السيناريست أحمد عبدالله، الذي ترك ورائه إرثا فنيا مع أبرز النجوم وصناع السينما المصرية.

وكانت بداية أحمد عبدالله مع النجم محمد هنيدي في مسرحية "ألابندا" عام 1998، إلى أن كتب شهادة ميلاده الفنية بفيلم "عبود على الحدود" بطولة الراحل علاء ولي الدين للمخرج الكبير شريف عرفة، لتتوالى من بعدها النجاحات منها فيلم "الناظر"، "اللمبي"، "ميدو مشاكل"، "عسكر في المعسكر" وحققت هذه الأفلام نجاحا جماهيريا فاق كل التوقعات تاركا بصمة حقيقية في عالم الكتابة.

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على وداع السيناريست أحمد عبدالله ومن بين هؤلاء المنتج أحمد السبكي ، والفنان محمد هنيدي، الفنانة إسعاد يونس، الفنان صلاح عبد الله.

وكانت آخر مشاركات السيناريست أحمد عبدالله بفيلم "المخفي" عام 2024 بطولة عمرو عبد الجليل، أحمد سلطان، محمود حافظ، بدرية طلبة، وتدور أحداث الفيلم تدور الأحداث في إطار كوميدي حول (حلمي)، وهو شاب في بداية حياته المهنية، وهو شخص خجول يصدق كل من حوله، مما يوقعه في مشاكل اجتماعية يعيشها إنسان حلم بحياة طبيعية ومجتمع صادق، لكنه يصطدم بالحقيقة ويواجه الحياة ببراءة وصدق، فينقلب عليه المجتمع، ويخدعه أقرب الناس إليه، تأليف أحمد عبدالله، إخراج محمد الشورى.

