بالصور| أحمد شاكر عبداللطيف يشارك في جنازة والد محمد رمضان

تصوير- أحمد مسعد:

حرص الفنان أحمد شاكر عبداللطيف على المشاركة في جنازة والد الفنان محمد رمضان، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة 7 نوفمبر، وتخرج جنازته من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين عقب صلاة الجمعة.

كان محيط مسجد مصطفى محمود شهد تواجد عدد كبير من الجمهور ومحبي رمضان، الذين حرصوا على مواساته، وتقديم واجب العزاء له، كما وصل علي نجل رمضان، للمشاركة في وداع جده لمثواه الأخير.

الفنان محمد رمضان أعلن وفاة والده، وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "بعد فجر النهاردة يوم الجمعة 7 نوفمبر 2025 رجع أبويا الغالي إلى دار البقاء والمستقر.. ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته هو وموتاكم جميعاً .. إنا لله وإنا إليه راجعون (١٩٤٨-٢٠٢٥)".

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء وكتابة نعي عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، كما دعوا له بالرحمة والمغفرة ولـ محمد رمضان وشقيقه محمود وأسرتهما بالصبر على الفراق.