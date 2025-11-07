بالصور| نجل محمد رمضان يصل المسجد لأداء صلاة الجنازة على جده

تصوير- أحمد مسعد:

وصل قبل قليل، علي نجل الفنان محمد رمضان إلى مسجد مصطفى محمود في منطقة المهندسين، للمشاركة في وداع جده إلى مثواه الأخير، وأداء صلاة الجنازة عليه، إذ رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 7 نوفمبر.

وحرص عدد كبير من جمهور ومحبي محمد رمضان على التواجد في جنازة والده، كما قاموا بتقديم واجب العزاء له وبمواساته. كان رمضان وصل بسيارته الـ"تسلا"، ورافق جثمان والده وحمله إلى داخل المسجد لأداء صلاة الجنازة عليه.

الفنان محمد رمضان أعلن وفاة والده، وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "بعد فجر النهاردة يوم الجمعة 7 نوفمبر 2025 رجع أبويا الغالي إلى دار البقاء والمستقر.. ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته هو وموتاكم جميعاً .. إنا لله وإنا إليه راجعون (١٩٤٨-٢٠٢٥)".

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء وكتابة نعي عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، كما دعوا له بالرحمة والمغفرة ولـ محمد رمضان وشقيقه محمود وأسرتهما بالصبر على الفراق.