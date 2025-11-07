جورجينا رودريجيز تخطف الأنظار بصور جريئة على متن طائرة خاصة

نشرت الأرجنتينية جورجينا رودريجيز صورا جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت جورجينا في الصور وهي داخل طائرة خاصة، مرتدية إطلالة جريئة وأنيقة حازت على إعجاب متابعيها.

احتفت جورجينا بوجودها في فرنسا مؤخرا، وحضورها عدد من عروض الأزياء ضمن أسبوع الموضة في باريس، ونشرت فيديو مجمع لعدد من الإطلالات التي حضرت بها.

وتحرص "جورجينا" على التواجد بالعديد من المناسبات العامة بمختلف أنحاء العالم، ودائما ما تتواجد في المحافل السينمائية العالمية كان آخرها مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

يذكر أن آخر مشاركات جورجينا الفنية كانت بالموسم الثالث من مسلسلها "أنا جورجينا" على شبكة نتفليكس وعرض عام 2024.

