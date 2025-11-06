إعلان

ماذا قال ياسر جلال عقب تكريمه في ختام مهرجان وهران؟

كتب : مروان الطيب

06:53 م 06/11/2025
كرمت إدارة مهرجان وهران السينمائي، النجم ياسر جلال وذلك بحفل ختام دورته الـ 13 الذي أقيم مساء أمس الأربعاء في الجزائر.

حرص ياسر جلال على تحية الحضور فور صعوده على مسرح الحفل، وقال: "أنا سعيد جدا إني اتكرمت في الجزائر وسعيد إني طلعت قبل منذر رياحنة، اللي كان هيخلص كل الكلام، أنا فخور أني جيت هنا في الأيام دي أيام نوفمبر المجيدة اللي فيها ذكرى إندلاع الثورة الجزائرية العظيمة، تحقيق الاستقلال اللي كانت كلفته غالية جدا جدا، أكتر من مليون ونصف مليون شهيد".

جدير بالذكر أن ياسر جلال انتهى من تصوير مسلسل "للعدالة وجه آخر"، والمكون من 15 حلقة، بطولة أروى جودة، ومحمد علاء إضافة إلى عدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ويواصل ياسر جلال تصوير مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

مهرجان وهران السينمائي ختام مهرجان وهران تكريم ياسر جلال في ختام مهرجان وهران الفنان ياسر جلال

