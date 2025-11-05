إعلان

بحضور أحمد حاتم.. 15 صورة لـ أبطال فيلم "قصر الباشا" في العرض الخاص

كتب : معتز عباس

09:41 م 05/11/2025
تصوير / إسلام فاروق:

بدء منذ قليل، العرض الخاص لـ فيلم قصر الباشا، والمقام حاليًا في أحد السينمات الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر.

شهد العرض الخاص توافد نجوم وأبطال العمل السينمائي، وهم: أحمد حاتم ، وأحمد فهيم، و نبيل عيسى، وحمزة العيلي، و المخرج محمد بكير ، والمؤلف محمد ناير

تدور أحداث فيلم "قصر الباشا" في إطار درامي تشويقي، حيث تقع جريمة قتل غامضة داخل أحد الفنادق الفاخرة، ما يفتح الباب أمام سلسلة من الأحداث والتحقيقات المثيرة، الفيلم يُعد تجربة جديدة تجمع بين الغموض والتشويق في أجواء اجتماعية.

الفيلم من تأليف محمد ناير، وإخراج محمد بكير، وبطولة أحمد حاتم، وحسين فهمي، ومايان السيد، وصدقي صخر، وحمزة العيلي، ونبيل عيسى، وأحمد فهيم، ومحمد القس.

العرض الخاص لفيلم قصر الباشا فيلم قصر الباشا أبطال فيلم قصر الباشا الفنان أحمد حاتم

