"تربون وبدلة كاجوال".. لوك جديد لـ ياسمين صبري تخطف به الأنظار

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها.

وظهرت ياسمين صبري بإطلالة جديدة، ونشرت صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية "بدلة فورمال" وتضع "تربون على شعرها.

يذكر أن، ياسمين صبري يعرض لها حاليا بالسينمات فيلم "المشروع X"، والعمل قصة وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

