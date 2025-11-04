جدة- منى الموجي:

قال أنطوان خليفة مدير البرنامج العربي والكلاسيكي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، إن الدورة الخامسة المقرر انطلاقها في ديسمبر المُقبل، سوف تعرض فيلم فلسطين 36 للمخرجة آن ماري جاسر.

وتابع في مؤتمر صحفي أقيم ظهر اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر في جدة بالمملكة العربية السعودية: "الفيلم كان تلقى دعم من المهرجان، ويشارك في بطولته عدد كبير من الممثلين العرب وغير العرب، وأفلام آن غاصت في القضية الفلسطينية وفي الهوية".

وأشار إلى أن المهرجان يشهد العرض العالمي الأول لفيلم جوازة ولا جنازة للمخرجة أميرة دياب، وعنه قال "كوميديا سوداء ومن الممكن وصفه بأنه فيلم سريالي، هناك مواقف عبثية وبعضها مرح، بطولة نيللي كريم وشريف سلامة".

