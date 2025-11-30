إعلان

مي عز الدين تكشف عن ريجيم قاسي وضعه لها زوجها أحمد تيمور

كتب : سهيلة أسامة

11:01 م 30/11/2025
    مي عز الدين وزوجها في شهر العسل
    مي عز الدين وزوجها أحمد تيمور من شهر العسل
    عقد قران الفنانة مي عز الدين (1)
    مي عز الدين وزوجها
    مي عز الدين وزوجها_9
    مي عز الدين بفستان زفاف بواسطة الذكاء الاصطناعي
    مي عز الدين بفستان زفاف بواسطة الذكاء الاصطناعي
    أحمد زاهر مع مي عز الدين وزوجها
    الفنانة مي عز الدين
    مي عز الدين من أحدث ظهور
    مي عز الدين
    مي عز الدين بواسطة الذكاء الاصطناعي
    مي عز الدين بفستان الزفاف

شاركت الفنانة مي عز الدين جمهورها نظامها الغذائي الذي تخضع له لإنقاص وزنها.


ووفقا لتوصيات زوجها دكتور التغذية أحمد تيمور، نشرت مي عبر حسابها الخاص على انستجرام صورة من نظامها الغذائي القاسي.

وكتبت مي تعليقًا على الصورة: "أكلك لما تبقي متجوزة دكتور التغذية اللي حاطط ليكي النظام يعني حتي لو سرقت أكل عادي من الثلاجة هيعرف".

وكشفت النجمة مي عز الدين عن صور عقد قرانها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وانهالت عليها التعليقات من النجوم والجمهور الذي تمنى لها حياة سعيدة مع زوجها.

وتستعد النجمة مي عز الدين لتقديم مسلسل جديد ضمن السباق الدرامي الرمضاني لعام 2026.

النظام الغذائي الجديد لمي عز الدين
مي عز الدين نظام الريجيم أحمد تيمور

